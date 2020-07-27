Son dakika haberi! Genç Kız Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı Son dakika haberi: 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın 5-13 Ağustos'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı'nın 5-13 Ağustos'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Begüm Üresin yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Yağmur Gözder (Horozkentspor), Sude Nur Yolcu (Kocaeli), Ebrar Uluhanlı (Dudullu)

Defans: Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlikspor), Selda Ataç, Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Narin Yakut (Kayseri Gençlerbirliği), İlayda Cansu Kara, Damla Yıldız (Kocaeli), Nilay Güreler (Konak Belediyespor), Nazlı Örnek (Beşiktaş)

Orta saha: Gülay Kiraz (Boyabat Çeltikspor), Olivia Rose Auffarth (Sky Blue-New York), Berivan İçen (Beşiktaş), Mine Okaytu (Kayseri Gençlerbirliği), Arzu Akkurt (1207 Antalyaspor), Halle Rose Pembe Şensizoğlu (Arsenal), Selin Marz (Köln), Gülşen Urgun (Kayseri Gençlerbirliği), Tülin Kuyucak (Eindhoven), Beyza Semercioğlu (Fomget Gençlikspor), Julia Gökçe Torsell (Göteborg), Ece Temizer (Ludwigshafen), Zeynep Ülkü Kahya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor), Sena Akyürek (Solberg)

Forvet: Selin Ocak (Borussia Mönchengladbach), Mesude Alayont (Kocaeli), Beyza Solak (Fortuna Heddesheim), Zeynep Kerimoğlu (Dudullu), Mine Yıldız (Pendik Çamlıkspor)

Kaynak: AA