Son dakika haberi... Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
19.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:18
Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine 5 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 hard disk, 3 cep telefonu, 7 bahis kuponu ile bahiste kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir