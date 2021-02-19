Son dakika haberi... Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi... Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

19.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:18
Son dakika haberi... Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yasa dışı bahis oynatıldığı istihbaratı üzerine 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 hard disk, 3 cep telefonu, 7 bahis kuponu ile bahiste kullanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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