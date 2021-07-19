Son dakika haberi | Gaziantep'te cip ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında
Son dakika gündem haberi... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Nazmi Cem Kocager idaresindeki 34 DGA 299 plakalı cip İslahiye-Hassa kara yolu Otogar kavşağında Vahit Demiral'ın kullandığı 38 KN 469 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 2 kişi yaralanmıştı.
???????Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavşakta meydana gelen kazada iki aracın çarpışma anı ve yaklaşık 50 metre ileriye savrulma anı görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek