Son dakika haberi! Fransa ekibi Nice, Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı transfer etti
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Son dakika haberi! Fransa ekibi Nice, Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı transfer etti

Son dakika haberi! Fransa ekibi Nice, Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Fransa ekibi Nice, İngiltere'nin Southampton takımından Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı kadrosuna kattı.

Fransa ekibi Nice, İngiltere'nin Southampton takımından Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı kadrosuna kattı.

Nice Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Lemina ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Lorient, Olimpik Marsilya, Juventus formaları giyen Lemina, 2017'de Southampton'a transfer olmuştu. Lemina, son iki sezon sırasıyla Galatasaray ve Fulham'a kiralanmıştı.

Geçen sezon Fulham'da 30 maça çıkan Lemina, bir gol kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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