Son dakika haberi... FAO'nun Türkiye'de 10 ilde hayata geçirdiği projede mesleki eğitimlerin ilk bölümü tamamlandı
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Son dakika haberi... FAO'nun Türkiye'de 10 ilde hayata geçirdiği projede mesleki eğitimlerin ilk bölümü tamamlandı

15.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:32
Son dakika haberi... FAO'nun Türkiye'de 10 ilde hayata geçirdiği projede mesleki eğitimlerin ilk bölümü tamamlandı

Son dakika ekonomi haberine göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle Türkiye'de 10 ilde hayata geçirdiği projede mesleki eğitimlerin ilk kısmı tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle Türkiye'de 10 ilde hayata geçirdiği projede mesleki eğitimlerin ilk kısmı tamamlandı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yürütülen projenin en önemli aşamalarından biri olan istihdamı artırma çalışmaları sürüyor.

Hatay Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıya, FAO yetkilileri, bakanlık temsilcileri ve gıda-tarım sektöründen iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, tarımın kent için lokomotif bir sektör olduğunu belirtti. Tarımsal üretimin stratejik bir alan olduğunun altını çizen Çolakoğlu, "FAO projeleri vasıtasıyla tarım sektöründe kalifiye eleman açığını kapatmaya çalışıyoruz. Hatay'da ilk kez uygulanan FAO projesi kapsamında mesleki eğitimler tamamlandı. 2021 için özel sektör iş birliğinin istihdamı artırmada etkili olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık de Kovid-19 salgınının Türkiye ve dünya tarımına kısa ve uzun vadedeki etkilerine dikkati çekerek, küresel krize karşı küresel mücadelenin önemini vurguladı.

Öte yandan, özel sektör istişare toplantılarının yanı sıra bu toplantıları destekleyecek ve şubat ayından itibaren başlayacak olan iş fuarlarında, muhtemel iş sağlayıcılar ile mesleki eğitimlerini tamamlamış proje faydalanıcılarının bir araya getirilerek, FAO'nun mesleki eğitiminden geçen kalifiye işçiler için istihdam olanağı yaratılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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