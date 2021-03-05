Son dakika haberi! Etiyopya Tigray'daki insan hakları ihlallerine ilişkin ortak bir soruşturmaya hazır
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Son dakika haberi! Etiyopya Tigray'daki insan hakları ihlallerine ilişkin ortak bir soruşturmaya hazır

05.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:50
Son dakika haberi! Etiyopya Tigray'daki insan hakları ihlallerine ilişkin ortak bir soruşturmaya hazır

Son dakika gündem haberine göre Etiyopya, savaş suçları işlendiği ileri sürülen Tigray'daki insan hakları ihlallerini araştıracak ortak bir soruşturmaya açık olduğunu duyurdu.

Etiyopya, savaş suçları işlendiği ileri sürülen Tigray'daki insan hakları ihlallerini araştıracak ortak bir soruşturmaya açık olduğunu duyurdu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Tigray'da işlendiği iddia edilen insan hakları ihlallerini araştırarak suçluları adalet önüne çıkarmakta kararlı olduğu ifade edildi.

Etiyopyalı yetkililerin ve meclise bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunun gerekli soruşturmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hükümetin uluslararası insan hakları uzmanlarının desteğini memnuniyetle karşılamakla birlikte aynı zamanda insan hakları kurumlarıyla ortak soruşturmalar için iş birliği yapabileceği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede şimdiye kadar 3 milyon 800 bin kişiye gıda yardımı ulaştırıldığı aktarılarak, bunun yüzde 70'inin hükümetin kendi kaynaklarıyla karşılandığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) dün, Tigray eyaletinde süren çatışmalarda birden çok tarafın karıştığı "muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçları soruşturmak ve hesap verebilirliği sağlamak" için Etiyopya hükümetine bölgeye "erişim izni verme" çağrısında bulunmuştu.

Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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