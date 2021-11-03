Son dakika haberi | ECB Başkanı Lagarde : Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi olasılığı düşük - Haberler
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Son dakika haberi | ECB Başkanı Lagarde : Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi olasılığı düşük

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | ECB Başkanı Lagarde : Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi olasılığı düşük

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde faiz artırım koşullarının gelecek yıl karşılanmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde faiz artırım koşullarının gelecek yıl karşılanmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Lagarde, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen bir etkinlikte Avrupa'da ekonomik toparlanma ve dayanıklılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avro Bölgesi'nde faiz oranlarının artırılması için açıkça 3 şart ortaya koyduklarını anlatan Lagarde, "Mevcut enflasyon artışına rağmen, orta vadeli enflasyon görünümü ılımlı olmaya devam ediyor ve bu nedenle, önümüzdeki yıl 3 ön koşulun da karşılanması çok muhtemel değil." dedi.

Lagarde, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) ekonomileri desteklemek için devam ettirdiklerini hatırlatırken, PEPP'ten sonra da para politikasının toparlanmayı ve ECB'nin enflasyonun hedefine doğru sürdürülebilir şekilde dönmesini desteklemesinin önemli olmaya devam edeceğini vurguladı.

Satın alma gücünün artan enerji fiyatları tarafından daraltıldığı bir zamanda kredi koşullarının aşırı sıkılaştırılmasının ekonomik toparlanma için "ters rüzgar" oluşturacağı uyarısında bulunan ECB Başkanı Lagarde, enflasyon tahminiyle ilgili artan piyasa belirsizliği, yurt dışı politika faiz oranı beklentilerinin Avro Bölgesi'ndeki politika faizi beklentilerine etkileri nedeniyle piyasa faiz oranlarının son haftalarda yükseldiğini vurguladı.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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