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Son dakika haberleri: Gece kulübündeki cinayette, uzman çavuşa haksız tahrikle 15 yıl hapis ERZURUM Palandöken'de, gece kulübü sahibi Sinan Ağyürek'i (34) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Kumsar (47), 'adam öldürme' ve 'silahlı tehdit' suçlarından haksız tahrik...

Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 2
06.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:15

Gece kulübündeki cinayette, uzman çavuşa haksız tahrikle 15 yıl hapis

 

ERZURUM Palandöken'de, gece kulübü sahibi Sinan Ağyürek'i (34) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Kumsar (47), 'adam öldürme' ve 'silahlı tehdit' suçlarından haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulanarak, 15 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 27 Ekim 2018 gecesi, Palandöken Dağı'ndaki bir gece kulübünde meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Hakan Kumsar, mesai arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra gece kulübüne gitti. Kumsar, giriş ücreti olarak kişi başı 30 liradan 150 lira ödeme yapıp, arkadaşlarıyla içeri girdi. Alkollü içeceklerin fiyatlarını yüksek bulunca da 4 arkadaşını da alıp, gece kulübünden çıkmak istedi. Giriş ücreti karşılığı verilen fişleri ise görevlinin yüzüne fırlatarak, küfretti.Sesler üzerine kapıya gelen iş yeri sahipleri ile çalışanlar, gruba müdahale etmek istedi. Dışarı çıkarılmak istenilen Hakan Kumsar, tabancayla ateş etti. İş yeri sahiplerinden Sinan Ağyürek başından vuruldu. Dışarı çıktığında da ateş etmeye devam eden Kumsar'ın tabancasından çıkan mermi, bir otelin 4'üncü katındaki odasının penceresinden olayları izleyen Samim Şahan'ı da yaraladı. Erzurumspor maçı için kente gelen Kasımpaşa Spor Kulubü'nün masörü olan Şahan ile Sinan Ağyürek, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan Ağyürek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olaydan sonra kaçan Kumsar ile beraberindeki uzman çavuşlar, yakalanıp gözaltına alındı. Hakan Kumsar, sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 'mala zarar verme', 'basit yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından 12,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 6'INCI DURUŞMADA KARAR VERİLDİErzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasına Hakan Kumsar, tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Kumsar, "Olayda herhangi bir kasıt yok. Olay yerinden çıkışımız 10 dakikalık sürede gerçekleşti. Kasıt olsaydı bu kadar süre olmazdı. Koronavirüs nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, 'mala zarar verme' suçunu şikayetçi olmaması nedeniyle düşürürken Kumsar'ı, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan beraat ettirdi. 'Zincirleme şekilde silahlı tehdit' suçundan ise haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi.Mahkeme Hakan Kumsar'ı 'kasten insan öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı 'olası kastla' işlendiği gerekçesiyle 20 yıla düşürdü.Haksız tahrik indirimiyle 15 yıla indirdiği cezayı, iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.  'Basit yaralama' suçundan da 2 bin TL para cezası verdi. Bu ceza, 5 yıl süreyle geri bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCep telefonu ile çekilen görüntüSilahla ateş edip kaçan askerlerİşyerinin güvenlik kamera görüntüsüKavga çıkmasıSinan Ağyürek'in vurulmasıErzurum adliyesi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM,

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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 19 yaralı

ERZİNCAN'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen yolcu otobüsünde 1'i ağır 19 kişi yaralandı.Kaza, saat 06.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolunun 89'uncu kilometresindeki Yazı köyü mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Erzincan'a seyir halinde olan Mikail Aras idaresinde 24 DZ 888 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Otobüs içerisindeki 1'i ağır 19 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yeri-Devrilen otobüs-İnceleme yapılması-Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisi-Ambulansın gelişi-Yaralıların hastaneye taşınması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Ormanda yürüyüşe çıkan 3 genç kız yollarını kaybedince çıktıkları tepede mahsur kaldı

Bursa'da, ormanda yürüyüşe çıkan 3 genç kız, yollarını kaybedince çıktıkları tepede mahsur kaldı. 3 kızı, AFAD ekipleri kurtardı.Olay, dün akşam 17.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Atatürk Kent Ormanı'nda yaşandı. Kardelen Y. (22), Ebru Y. (22) ve Hazal K. (23), yürüyüş için Atatürk Kent Ormanı'na gitti. Ancak ormanlık alanda yollarını kaybeden genç kızlar, çıktıkları tepeden inemedi. 

Yaklaşık 1 saat tepede mahsur kalan 3 kız, polisten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Genç kızlar, AFAD ekiplerince kendilerine ulaştırılan halat yardımıyla kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kızlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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