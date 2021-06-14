Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'de
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılmak üzere önceki gün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılmak üzere önceki gün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Cumhurbaşkanına eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan'a konaklayacağı otelin önünde ise sevgi gösterileri vardı. Ellerine Türk bayrakları alan bir grup Cumhurbaşkanını tezahüratlarla karşıladı. Erdoğan Cumhurbaşkanı Brüksel'de zirve öncesi ikili temaslarına da başladı. İlk görüşme Macaristan Başbakanı Orban ile gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü. Erdoğan daha sonra Letonya ve Litvanya Cumhurbaşkanlarıyla da bir araya geldi.

NATO zirvesi Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından kritik bir görüşmeye de sahne olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yüz yüze görüşecek.Kritik görüşmenin 1,5 saat sürmesi bekleniyor.

(İHA)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'de
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'de
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'de
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Brüksel'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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