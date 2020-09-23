Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden...
23.09.2020 20:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:28
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu, sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu, sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz