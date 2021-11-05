Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu (bağımlılıklarla) mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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