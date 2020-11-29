Son dakika haberi | Çit demiri hırsızlığına jandarmadan suçüstü
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Son dakika haberi | Çit demiri hırsızlığına jandarmadan suçüstü

29.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:35
Son dakika haberi | Çit demiri hırsızlığına jandarmadan suçüstü

Son dakika gündem haberi... SİVAS'ta, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Orman Müdürlüğü'ne ait çit demirlerini çalarak, sattıkları ileri sürülen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

SİVAS'ta, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Orman Müdürlüğü'ne ait çit demirlerini çalarak, sattıkları ileri sürülen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Merkeze bağlı Çelebiler köyü mevkisinde, dün Sivas Orman Müdürlüğü'ne ait ağaçlandırma bölgesinde bulunan tel çitleri tutan demir L profil kazıkların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede bugün Merkez İlçe Karakol Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı devriye sırasında şüpheliler Karayolları'nda taşeron olarak çalışan O.S. (22) ve M.T. (21), 1 metre 20 santim uzunluğundaki 23 demir kazığı çalmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüpheliler, ilk ifadelerinde, dün çaldıkların 18 demir profil malzemeyi, merkezde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde 150 lira karşılığında sattıklarını kaydetti. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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