Son dakika haberi: Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası
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Son dakika haberi: Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası Çıldır Gölü'nde gün batımı bir başka oluyor.

Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası

KARS - Çıldır Gölü'nde gün batımı bir başka oluyor. Kızıla bürünen göl görenleri adeta büyülüyor.

Doğu Anadolu'nun en büyük gölleri arasında yer alan Kars Çıldır Gölü'de, gün batımında kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

4 mevsim bir başka güzel olan Çıldır Gölü, kışın atlı kızaklarla üzerinde vatandaşlara kızak kaymanın keyfini yaşatırken, yaz aylarında ise gün batımında ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor.

"Çok keyifli zamanlar geçirdik"

Ailesiyle birlikte hem gün batımı izlemek ve ham de şehrin kalabalığından kurtulmak için Çıldır Gölü'ne geldiğini ifade eden Okan Avşar, "Çıldır Gölü çevresindeki tek mesire alanı burası, Çıldır Gölü Kütük Evi olarak biliniyor. Geldik gayette keyifliydi. Küçük bir alan olsa da insanların yoğun ilgi gösterdiğini biliyoruz. Hafta sonundan ziyade hafta içi buraya gelme gayreti gösterdik ve geldik. Gerçekten yazın son günlerinde burada çok keyifli vakit geçirdik. Akşam saatlerinde gölün serinliğini de hissederek ve gün batımını çok keyifli zamanlar geçirdik diyebiliriz" dedi.

Özellikle son günlerde Kars'a yoğun olarak dışarıdan Doğu Ekspresi ile gelen vatandaşların ilk uğrak yerinden birisi de Çıldır Gölü oluyor. Çıldır Gölü'ne gelen vatandaşlar burada sevdikleriyle birlikte hem serin sularda yüzüyor, hem de akşam saatlerinde gün batımını izliyor. Çıldır Gölü'nde gün batımını izleyen vatandaşlar daha sonra Kars merkeze hareket ediyor.

KRS-

Son dakika haberi: Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası
Son dakika haberi: Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası
Son dakika haberi: Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası
Son dakika haberi: Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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