Çiftçi tarla yolunda ölü halde bulundu

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Çiftçi tarla yolunda ölü halde bulundu Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir çiftçi, traktörünün yanında ölü halde bulundu.

Çiftçi tarla yolunda ölü halde bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir çiftçi, traktörünün yanında ölü halde bulundu.

Olay kırsal Edebey Mahallesi sınırlarındaki tarlalarda meydana geldi. Mehmet Kaya (76), traktörüyle kiraz tarlasına gitti. Kiraz hasadının ardından traktörünün üzerine binip çalıştırarak yoluna devam eden Kaya, fenalaşarak yere düştü. Olayın ardından yoldan geçen çiftçiler, hareketsiz yatan adamı görünce 112 ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftçinin öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Çiftçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan