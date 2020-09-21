Son dakika haberi: Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi
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Son dakika haberi: Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi

Gelen son dakika haberine göre Bursa İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik denetimi yapıldı.

Son dakika haberi: Bursa'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi
21.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:28

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazalara karşı önlem almak için havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Hava Grup Komutanlığına bağlı helikopterlerle denetimlere destek veriliyor.

Bursa kent merkezinden havalanan bir helikopter, ana arterler üzerinde kontrol uçuşu gerçekleştirdi.

Havadan tespit edilen ihlaller, telsiz irtibatıyla kara ekiplerine bildirilip gerekli işlemler uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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