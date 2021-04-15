Son dakika haberi | Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Levent Baltacı hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Levent Baltacı hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Levent Baltacı hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Levent Baltacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Levent Baltacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Baltacı, yaşamını yitirdi.

Baltacı'nın cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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