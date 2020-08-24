Son dakika haberi: BAYRAMPAŞA'DA YANGIN -1
Son dakika habere göre Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHABayrampaşa'da çıkan yangında yüklesen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.
24.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:53
Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da çıkan yangında yüklesen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Cevtpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın için olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kaynak: DHA