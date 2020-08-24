Son dakika haberi: BAYRAMPAŞA'DA YANGIN -1 Son dakika habere göre Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHABayrampaşa'da çıkan yangında yüklesen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Bayrampaşa'da çıkan yangında yüklesen dumanlar birçok ilçeden görülüyor. Cevtpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın için olay yerin çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA