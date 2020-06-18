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Son dakika haberi: Bayraktar: "Fındığa katma değer sağlayan bir kurum haline geldik"

Son dakika haberine göre Bayraktar: "Fındığa katma değer sağlayan bir kurum haline geldik" FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: "4 yıl öncesine göre FİSKOBİRLİK 30 kat büyüme kat ederek 25 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir" "FİSKOBİRLİK'in yeni çikolata fabrikası kurmaya değil mevcut üretim yapan...

18.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:40

Bayraktar: "Fındığa katma değer sağlayan bir kurum haline geldik"

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar:

"4 yıl öncesine göre FİSKOBİRLİK 30 kat büyüme kat ederek 25 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir"

"FİSKOBİRLİK'in yeni çikolata fabrikası kurmaya değil mevcut üretim yapan entegre tesisini büyütmeye ve modernize etmeye ihtiyacı var"

"Bu yıl 400-500 milyon lira civarı ciro hedefimiz var"

GİRESUN - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındığa katma değer sağlayan bir kurum haline geldiklerini belirterek "4 yıl öncesine göre FİSKOBİRLİK 30 kat büyüme kat ederek 25 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir" dedi.

FİSKOBİRLİK'in üretimini gerçekleştirdiği 100 barkotlu çeşidin 20 tanesini çikolatanın oluşturduğunu kaydeden Bayraktar, son günlerde Giresun gündeminde tartışılan FİSKOBİRLİK'in Giresun dışına çikolata fabrikası kuracağı iddialarına cevap verdi. Bayraktar, "Bu söylentiler kesinlikle gerçeği yansıtmayan söylentilerdir. FİSKOBİRLİK'in zaten Giresun'da bir entegre tesisleri vardır. Burada bütün fındıklı ve kakaolu ürünleri üretiyoruz. FİSKOBİRLİK'in 100 çeşit barkotlu ürün çeşidi bulunmakta ve bunun sadece 20 çikolata çeşitleri oluşturmaktadır. FİSKOBİRLİK entegre tesisinde kırma, kavurma, paketleme, kıyma, ezme, krema ünitelerimiz bulunmaktadır. Sadece çikolata olarak günlük bir ton üretim yapılmaktadır. Yaklaşık 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hem de nihai mamul anlamında. Türkiye'de tüm bölgelerde örgütlendik. 45 tane distribütör var. Yaklaşık 80'e yakın pazarlama elemanımız var. Bu yıl ki hedefimiz 400-500 milyon lira civarı ciro hedefimiz var. Bundan 4 yıl önceye göre 30 kat büyüme kat ettik" dedi.

"Yeni yatırım için önümüz açılmalıdır"

FİSKOBİRLİK'in Giresun dışına yeni bir fabrika kurmaya değil, mevcut fabrikayı modernize etmeye ve kapasitesini artırmaya ihtiyacı olduğunu da açıklayan Bayraktar, "Şu anda entegre açık ve 400 tane personelimiz var. Bu zor süreçte de tam kapasite çalışıyoruz. Mevcut entegre tesisimize 3, 5 milyonluk ek yatırım yapsak muhtemelen 30 yıllık ihtiyacını karşılayacaktır. Bunu yapmak istiyoruz ancak bir arazi belirsizlik bulunmaktadır. Üniversite gelişim alanı olarak kamulaştırılacak mı, yoksa kamulaştırılmayacak mı? Önce bunun netlik kazanması gerekir. Bir tarafta üniversiteyi düşünürken, diğer tarafta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, fındık üreticilerinin en büyük kuruluşu FİSKOBİRLİK'i yıpratmamak gerekir. Dolayısıyla ben hakikaten FİSKOBİRLİK'i sevdiğini düşünen, üreticiyi sevdiğini düşünen herkesi FİSKOBİRLİK'in yanında olmalarını bekliyorum. Biz büyüyen bir kuruluşuz. Her geçen dönem piyasada daha ciddi bir şekilde payımızı artırıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Tecrübelerimizi paylaşmaya açığız"

FİSKOBİRLİK'in fındıkla ilgili bir yatırımda tecrübelerinden faydalanmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu da anlatan Bayraktar, "Seçmenlerine fındıkla ilgili bir yatırım vaadinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tesisimizde bir incelemelerde bulundu. İlk defa geldiği tesisimizdeki çalışmaları görünce memnuniyetini dile getirdi. Yapacağı bir yatırımda fikrimizi almak istediğini tecrübelerimizden faydalanmak istediğini söyledi. Daha önce de aynı şekilde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şehrine bir çikolata fabrikası kurmak istediğini söylemişti. Fındıkta söz sahibi ve bir kurum olarak bu belediyelerimize veya herhangi bir başka yatırımcıya fikrimizi almak istediklerinde kapılarımızı açmaktayız. Fındıkta kim ne şekilde bir yere yatırım yapacaksa biz tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Ancak birileri bu tür konuları çarpıtarak 'FİSKOBİRLİK Giresun'dan gidiyor, başka yere yatırım yapıyor' gibi söylemlerde bulunması doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi: Bayraktar: 'Fındığa katma değer sağlayan bir kurum haline geldik'

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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