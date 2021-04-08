Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını
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Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını

Son dakika haberleri: VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiler göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Ortayol Mahallesi'nde meydana geldi. Halit Kara'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan eve kısa sürede müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını
Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını
Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını
Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını
Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını
Son dakika haberi: Başkale'de ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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