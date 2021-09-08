Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı
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Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı

Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il geneleinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 31 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il geneleinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 31 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gömeç ve İvrindi ilçelerinde 07.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 9 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 07.09.2021 tarihinde il merkezi, Bandırma, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada 13 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 13 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 6,02 gram metamfetamin, 3,91 gram esrar, 48 adet sentetik ecza hap, 1 gram kenevir tohumu, 10 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı
Son dakika haberi: Balıkesir'de polisten 31 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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