Son dakika haberi | Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
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Son dakika haberi | Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberi | Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, Narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda da 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, Narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda da 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 11.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 10 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 39 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek 4 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 11.07.2021 tarihinde İl Merkezi, Bandırma ve Manyas İlçelerinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 12 şüpheli şahıs yakalanmış, yakalanan 12 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,25 gram metamfetamin, 18,83 gram bonzai, 80,21 gram esrar, 44 kök hint keneviri bitkisi ve 56 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberi | Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi | Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu
Son dakika haberi | Balıkesir'de 22 şahsa 'Huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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