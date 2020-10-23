Son dakika haberi | Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"

Son dakika sağlık haberine göre Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"