Son dakika haberi | Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"
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Son dakika haberi | Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"

23.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 23.10.2020 20:14
Son dakika haberi | Bakan Koca:

Son dakika sağlık haberine göre Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"

Bakan Koca: "Tedbire boş verip, seyri kendi halinde bırakırsak, kapalı ortamların da etkisiyle, kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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