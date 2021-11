Son dakika haberi: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 110 METRE UZUNLUĞUNDAKİ AYANCIK TERMİNAL KÖPRÜSÜ'NÜ 80 GÜNDE BİTİRDİK

AYANCIK, SİNOP (DHA) - SİNOP'ta yaşanan sel afetinde yıkılan merkez köprüsünün yerine yapılan Ayancık Terminal Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Ayancık Terminal Köprüsü, 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğundadır, yapımına 5 Eylül'de başladığımız köprümüzü 80 günde bitirdik' dedi.

Kentte, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise kayboldu. Debisi yükselen Ayancık Çayı ilçe merkezine taştı, cadde ve sokakları sel bastı. İlçenin iki yakasını birbirine bağlayan köprülerin tümünde hasar oluştu ve ilk günlerde ulaşımda büyük problem yaşandı. Bunun üzerine Türkiye'de ilk kez sivil amaçla askeri köprü kuruldu, birkaç gün sonrasında ise hemen yan tarafına betonarme köprü inşa edilerek ulaşım normale döndü. Yalı Mahallesi ile Cevizli Mahallesi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 60 yıllık köprünün yıkımının ardından Devlet Su İşleri ve Karayolları'nın ortak çalışmasıyla aynı yere yapılan yeni köprünün inşaatı tamamlandı. 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğunda olan Ayancık Terminal Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR AFET YAŞADIK'

Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, '11 Ağustos'ta eşi benzeri görülmemiş ve son yılların en büyük afetini yaşadık. Sel ihbarını Akdeniz'de orman yangınlarıyla mücadele ederken aldık. Hızlı bir şekilde afet bölgesine ulaştık. Yıkılan her binaya girdik, tahrip olan her yolu ve her köprüyü inceledik. Millet ve devlet iş birliğinin, dayanışmasının destanını hep birlikte yazdık. Profesyonel bir koordinasyon, iş bölümü ve süreç yönetimiyle her türlü ihtiyacın en kısa sürede çözülebildiğine hep birlikte şahit olduk. Ülkemizde meydana gelen sel felaketlerinin benzerleri Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre ve Almanya'da da yaşandı. Almanya'da sel felaketinin yaşandığı bölgeler uzun süre balçıktan temizlenemedi. İçme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi temel sorunlar uzun süre çözüme kavuşamadı. Bölgede 200 bin kişi günlerce elektriksiz kaldı. 40 günü aşkın içme suyu sorunu çözülemedi. Biz hiçbir ülkenin böyle acılar yaşamasını istemeyiz. Bu ülkelere de dost elimizi uzattık, acılarını paylaştık' diye konuştu.

'KÖPRÜMÜZÜ 80 GÜNDE BİTİRDİK'

Doğal afetlerin, küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle tüm dünyayı tehdit ettiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 'Bu nedenle olası felaketlere hazırlıklı olmak, kendimizi geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Daha hızlı olmak ve milletimizin hasarını en aza indirmek için çalışıyoruz. Yaşanan sel felaketinde, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam bin 228 kilometrelik yol ağımızın 115 kilometrelik bölümü hasar gördü. 3 ilimizde köprülerimiz yıkıldı, yollarımız hasar gördü. Hasar gören köprülerimizin alternatiflerini 1-2 gün içinde açtık. Bölgedeki ulaşımın devamlılığı için yıkılan köprülerin yerine 48 saat içinde prefabrik menfezlerle, geçici köprüler yaptık. Mobil çelik köprülerle ulaşımı acilen sağladık, selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık. Bağlantı ve servis yollarını kısa sürede hizmete aldık. Selin hemen ardından hasarların giderilmesi, ulaşımın kaliteli şekilde yapılması amacıyla 1'i Bartın'da, 2'si Sinop'ta ve 7'si de Kastamonu'da olmak üzere 10 ayrı yol ihalesi yaptık. Yıkılan Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine, çok daha uzun ve ayak açıklıkları çok daha geniş, statik anlamda çok daha güçlüsünü 52 gün gibi rekor bir zamanda inşa ederek hizmete açtık. Bugün de her birlikte yıkılan köprülerimizden Ayancık Terminal Köprüsü'nü açıyoruz. Diğer çalışmalarımıza da aynı hız ve yoğunlukta devam edeceğiz. Ayancık Terminal Köprüsü, 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğundadır, yapımına 5 Eylül'de başladığımız köprümüzü 80 günde bitirdik' şeklinde konuştu.

'VATANDAŞIMIZ, AFET SONRASI DEVLETİNİ HEP YANINDA HİSSETTİ'

Bakan Karaismailoğlu, 'Afetin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelerek incelemelerde bulunması vatandaşlarımızın, devletine olan güvenini perçinledi. Çünkü bizim için halka hizmet, Hak'a hizmettir. Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur. Türkiye'nin her yerinde devam eden projelerimizle üretim, istihdam, ticaret, kültür, sanat ve eğitim hayatına canlılık katıyoruz. Bu ülkede milletin efendi olduğunu, siyasi iktidarın hizmetçi olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Afet bölgesinde bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte el ele omuz omuza vererek, çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Vatandaşımız, afet sonrası devletini hep yanında hissetti. Yaşanan tüm afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Karış karış gezdiğimiz sokaklarda hep vatandaşlarımızla bir arada olduk' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni köprünün 4 açıklıklı, toplam 110 metre uzunluğunda olduğunu ve 80 gün gibi rekor sürede tamamlandığını belirtti.