Son dakika haberi... Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."
17.11.2020 18:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:26
Son dakika habere göre Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."
Bakan Elvan: "Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık