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Son dakika haberi | Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

HATAY (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bu arada ziyaretin Suriye'de Esed rejimi sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından yapılması dikkati çekti.

Son dakika haberi | Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi | Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi | Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Son dakika haberi | Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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