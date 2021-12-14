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Son dakika haberi... Babasıyla kavga eden iki amcasını silahla vurdu

Son dakika haberi... Babasıyla kavga eden iki amcasını silahla vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde babasıyla kavga eden iki amcasını gören genç, silahla amcalarını vurarak yaraladı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde babasıyla kavga eden iki amcasını gören genç, silahla amcalarını vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeşilyayla köyü Ekizler Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Hasan, Barış ve Mehmet A. isimli 3 kardeş arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Barış ve Mehmet A. kardeşler diğer kardeşleri Hasan A.'yı darp etti. Babasının darp edildiğini gören Barış A. ise, evde bulunan tabancayı alarak amcalarına doğru ateş etmeye başladı. Vücutlarına isabet eden mermilerle 2 amca yeğenlerinin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kadirli ilçesindeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. - OSMANİYE

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