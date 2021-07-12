Son dakika haberi: Artvin'de "38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

Son dakika haber... Artvin'in Yusufeli ilçesinde "38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" renkli anlara sahne oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde "38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" renkli anlara sahne oldu.

Yusufeli Belediye Başkanlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneğince düzenlenen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Rize ve Erzurum'dan getirilen 122 boğa yarıştı.

Yapımı süren Yusufeli Barajı suları altında kalacak Derekapı mevkisinde, deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen güreşler, 10 Temmuz Cumartesi saat 09.00'da başladı.

Boğaların ilk gün deste, ayak, küçük orta, süper baş kategorilerinde güreştiği yarışlara saat 20.15'te ara verildi.

Büyük orta, başaltı ve baş kategorilerindeki güreşler ise 11 Temmuz Pazar saat 09.00'da başladı. Yarışan hayvan sayısının önceki yıllara göre oldukça fazla olduğu güreşler tüm gün sürdü ve saat 02.15'te tamamlandı.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen geleneksel boğa güreşlerine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Renkli görüntülere sahne olan festival sonunda dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 77 bin lira para ödülü ile çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu