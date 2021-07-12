Son dakika haberi: Artvin'de "38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülere sahne oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Artvin'de "38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

Son dakika haberi: Artvin'de '38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu - Haberler | Spor

Son dakika haber... Artvin'in Yusufeli ilçesinde "38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" renkli anlara sahne oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde "38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" renkli anlara sahne oldu.

Yusufeli Belediye Başkanlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneğince düzenlenen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Rize ve Erzurum'dan getirilen 122 boğa yarıştı.

Yapımı süren Yusufeli Barajı suları altında kalacak Derekapı mevkisinde, deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen güreşler, 10 Temmuz Cumartesi saat 09.00'da başladı.

Boğaların ilk gün deste, ayak, küçük orta, süper baş kategorilerinde güreştiği yarışlara saat 20.15'te ara verildi.

Büyük orta, başaltı ve baş kategorilerindeki güreşler ise 11 Temmuz Pazar saat 09.00'da başladı. Yarışan hayvan sayısının önceki yıllara göre oldukça fazla olduğu güreşler tüm gün sürdü ve saat 02.15'te tamamlandı.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen geleneksel boğa güreşlerine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Renkli görüntülere sahne olan festival sonunda dereceye giren boğaların sahiplerine toplam 77 bin lira para ödülü ile çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yener Dedeoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Artvin'de "38'inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" renkli görüntülere sahne oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:18:05. #1.15#

title