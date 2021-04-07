Son dakika haberi! Altının kilogramı 455 bin 750 liraya yükseldi
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Son dakika haberi! Altının kilogramı 455 bin 750 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Altının kilogramı 455 bin 750 liraya yükseldi

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin 750 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 455 bin lirayı, en yüksek ise 457 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 455 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 539 milyon 592 bin 638,88 lira, işlem miktarı ise 1.185,81 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 555 milyon 504 bin 489,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış454.800,001.736,70
En Düşük455.000,001.735,00
En Yüksek457.800,001.744,10
Kapanış455.750,001.735,00
Ağırlıklı Ortalama455.987,761.737,84
Toplam İşlem Hacmi (TL)539.592.638,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.185,81

Toplam İşlem Adedi60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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