Son dakika haberi... AK Partili Yavuz, "TOKİ konutları hak sahiplerine hayırlı olsun"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... AK Partili Yavuz, "TOKİ konutları hak sahiplerine hayırlı olsun"

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Söke'de yapılacak olan 200 konut için gerçekleşen kura çekimi sonrası, hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Son dakika haberi... AK Partili Yavuz,
12.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:57

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Söke'de yapılacak olan 200 konut için gerçekleşen kura çekimi sonrası, hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ülkemiz genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek adına 100 bin yeni sosyal konut projesi için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve ilçemizde yapılması planlanan 200 konutun kura çekiminin 27 Nisan'da yapılması planlanmıştı. Fakat malum Koronavirüs salgını nedeniyle kura çekimlerini ileri bir tarihe ertelemiştik. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde değerli hemşehrilerimizin merakla beklediği kura çekimlerini dün itibariyle gerçekleştirdik. 200 konut için asil ve yedek hak sahiplerinin belirlendiği kura çekiminin ilçemize ve değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi

TOKİ konutları Akçakonak Mahallesi'nde yapılacak

Söke'ye yapılacak olan 200 konutun yerinin değiştiğini ifade eden AK Partili Yavuz, "200 Adet konutun TOKİ tarafından Yenikent Mahallesi Granta mevkiindeki şehir mezarlığı karşısında bulunan 1330 Ada, 9 Parsel'e ait 72 bin 747,19 metrekarelik alana yapılması düşünülmekteydi. Şehir merkezi dışı olması ve yerin konumu itibariyle konut sahiplerinin ulaşımları başta olmak üzere bir takım zorluklar ile karşı karşıya kalmamalarını sağlamak adına bugün TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut'u makamında ziyaret ederek, Granta mevkiinde yapımı planlanan TOKİ alanında, konutların yapımı sonrasında vatandaşlarımızın sosyal yaşam bakımından bu alanın yeterli olamayacağı yönünde görüş birliğine vardık. Bu vesile ile TOKİ'ye devredilen ilçemizin farklı lokasyonlarında bulunan alanlar üzerinde yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda Akçakonak Mahallemizdeki, Güllübahçe yoluna sınır bölgede yer alan 123 Ada, 6 Parsel'deki 138 bin 210,28 metrekarelik alanın 800 Konutluk TOKİ alanı olarak yeniden planlanmasının çok daha uygun olacağı konusunda görüş birliğine vardık. Allah nasip ederse, TOKİ konutlarını buraya yapacağız. Bu noktaya yapılacak konutlarda yaşayacak olan değerli hemşehrilerimiz şehir merkezine olan ulaşımlarını çok daha rahat yapabileceklerdir" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi Haber
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı Haber
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü Haber
Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Freni boşalan kamyonun bilançosu ağır oldu: 1 ölü, 3 yaralı
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen, yeni aşka yelken açtı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mariah Carey Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Su Sivas Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... AK Partili Yavuz, "TOKİ konutları hak sahiplerine hayırlı olsun" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 10:16:33. #1.15#
title