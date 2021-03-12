Son dakika haberi... Ağrı'da 7 kazada yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ağrı-Doğubayazıt karayolunda tipi ve buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ağrı-Doğubayazıt karayolunda tipi ve buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından bölgede rüzgar ve tipi etkili oldu. Karayolunda oluşan buzlanma nedeni ile yollarda çok sayıda trafik kazası olurken, jandarma bölgede araçlarını durdurarak yol açma çalışmalarını hızlandırdı. Meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 19 kişinin yaralandığı açıklanırken, yaralılardan 13'ünün jandarma karakoluna götürülerek burada tedavi edildiği belirtildi. 5 kişinin tedavisi Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde sürerken, durumu ciddi olan 1 kişi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı