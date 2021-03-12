Son dakika haberi... Ağrı'da 7 kazada yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... Ağrı'da 7 kazada yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı

12.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:01
Son dakika haberi... Ağrı'da 7 kazada yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ağrı-Doğubayazıt karayolunda tipi ve buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ağrı-Doğubayazıt karayolunda tipi ve buzlanma nedeni ile meydana gelen trafik kazalarında 19 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından bölgede rüzgar ve tipi etkili oldu. Karayolunda oluşan buzlanma nedeni ile yollarda çok sayıda trafik kazası olurken, jandarma bölgede araçlarını durdurarak yol açma çalışmalarını hızlandırdı. Meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 19 kişinin yaralandığı açıklanırken, yaralılardan 13'ünün jandarma karakoluna götürülerek burada tedavi edildiği belirtildi. 5 kişinin tedavisi Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde sürerken, durumu ciddi olan 1 kişi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Ağrı'da 7 kazada yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:18:44. #1.16#
title