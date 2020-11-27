Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı
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Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

27.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:51
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

Son dakika gündem haberine göre AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Çay- Dinar karayolu Bulanık Köyü mevkisinde meydana geldi. Turan A.'nın kullandığı 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Ömer Didin (50) yönetimindeki 20 H 8645 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs tarlaya girdi.

Minibüs şoförü Ömer Didin'in hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü Turan A. ile yolculardan Ferhat B. (28), Aygül B. (25), Ege B. (2), Eda B. (6 aylık) yaralandı. Turan A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise Çay Devlet Hastanesine götürüldü. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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