Son dakika haber! Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

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Son dakika haberine göre Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 62 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 62 zanlıdan 22'si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 2 Mart'ta Adana merkezli İzmir ve Osmaniye'de düzenlediği operasyon kapsamında 9 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer zanlılar serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Mart'ta kimliklerini ve adreslerini belirlediği 72 şüpheliyi yakalamak için Adana'nın yanı sıra İzmir ve Osmaniye'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 53 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu