Son dakika haberi: ADANA Evinde ölen 128 kiloluk kişinin cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldı
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Son dakika haberi: ADANA Evinde ölen 128 kiloluk kişinin cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldı

Gelen son dakika haberine göre Evinde ölen 128 kiloluk kişinin cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldıADANA'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın (52) cenazesini, itfaiye ekipleri pencereyi sökerek kepçeyle çıkardı.

31.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 31.08.2020 18:57

Evinde ölen 128 kiloluk kişinin cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın (52) cenazesini, itfaiye ekipleri pencereyi sökerek kepçeyle çıkardı.

İlçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'dan haber alamayan komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, Tatar'ın cansız bedenini buldu. 128 kilo ağırlığındaki Tatar'ın cesedini itfaiye ekipleri evin ahşap pencerelerini sökerek çıkardı. Tatar'ın cansız bedeni, kepçeyle evden çıkarıldıktan sonra cenaze aracına taşındı. Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Tatar, Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Son dakika haberi: ADANA Evinde ölen 128 kiloluk kişinin cenazesi, kepçeyle pencereden çıkarıldı

Kaynak: DHA

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