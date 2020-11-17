Son dakika haberi: ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek

17.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:26
Son dakika haberi: ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladı.

Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına açıklama yapan Miller, "15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2 bin 500 olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500 olacaktır." dedi.

Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleri ile uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı istişarelere dayandığını söyledi.

Miller, bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleri ile istişare ettiğini ifade etti.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgali ile başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, "Çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını ulusal güvenlik kabinesinin tavsiyesi doğrultusunda aldığını ve bu kararın başkanlık yarışına katıldığı 2016'dan bu yana Amerikan halkına verdiği sözle uyumlu olduğunu belirtti.

Afganistan ve Irak'taki koşulların artık Amerikan halkını ve menfaatlerini tehdit edecek durumda olmadığını belirten yetkili, El Kaide'nin söz konusu 2 ülkede de aktif olmasına ilişkin bir soruya ise "El Kaide on yıllardır orada ve çekilmiyoruz dediğimizde onlar yarın oralardan çıkacak değiller." yanıtını verdi.

Afganistan'da Taliban ile Afgan güçlerinin yenişemediğini ifade eden yetkili, ülkede çözümün barışçıl bir müzakereden geçtiğine dikkati çekti.

ABD'nin terörle mücadele misyonundan bir değişiklik olmayacağını belirten yetkili, 2 bin 500 askerin 2 ülkede de gerekli görevler için yeterli olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Diyarbakır ve Şırnak'taki ailelerden ortak çağrı: Hep beraber evlatlarımızı dağdan indireceğiz
Son dakika gündem: Diyarbakır ve Şırnak'taki ailelerden ortak çağrı: Hep beraber evlatlarımızı dağdan indireceğiz
Son dakika haberi: Ege'de Yunan askerinin ölüme terk ettiği mültecilerin yardımına Türk askeri yetişiyor
Son dakika haberi: Ege'de Yunan askerinin ölüme terk ettiği mültecilerin yardımına Türk askeri yetişiyor
Son dakika haberi: Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs, Şanlıurfa'da devrildi: İbad bebek öldü, 31 yaralı -
Son dakika haberi: Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs, Şanlıurfa'da devrildi: İbad bebek öldü, 31 yaralı -
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar Kamala Harris Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sibel Can Berk Oktay Demet Akalın
Spor Arda Turan Mert Günok Deniz Türüç Ersun Yanal Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Bakan Kasım Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 22:26:23. #1.15#
title