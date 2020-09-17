Son dakika haberi! 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu Son dakika haberleri... 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi Bilecik'te gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber olurken, yaralı minik ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi BİLECİK - Bilecik'te gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber olurken, yaralı minik ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi. Alınan bilgilere göre; cam kırılması sonrasında sol gözünde gelişen perforan göz yaralanması sebebiyle Bilecik Devlet Hastanesinde yatan ismi Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmeyen 8 yaşındaki çocuk ileri tedavi amacıyla ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter yeni Bilecik Devlet Hastanesi bahçesine inş yaparken, 8 yaşındaki çocuğun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildiği öğrenildi. Kaynak: İHA