Son dakika haberi! 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu
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Son dakika haberi! 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu

Son dakika haberleri... 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi Bilecik'te gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber olurken, yaralı minik ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

17.09.2020 03:03 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:08

8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu

Gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi

BİLECİK - Bilecik'te gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber olurken, yaralı minik ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; cam kırılması sonrasında sol gözünde gelişen perforan göz yaralanması sebebiyle Bilecik Devlet Hastanesinde yatan ismi Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmeyen 8 yaşındaki çocuk ileri tedavi amacıyla ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter yeni Bilecik Devlet Hastanesi bahçesine inş yaparken, 8 yaşındaki çocuğun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildiği öğrenildi.

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Son dakika haberi! 8 yaşındaki çocuk için Sağlık Bakanlığı seferber oldu

Kaynak: İHA

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