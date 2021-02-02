20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
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20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

02.02.2021 08:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:36

20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon Adana tefecilik yaparak 91 kişiden 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı Adana'da tefecilik yaparak 20 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik...

20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

Adana tefecilik yaparak 91 kişiden 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

ADANA - Adana'da tefecilik yaparak 20 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yapan bir şebekenin 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şebekeye mensup 14 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.

14 adrese 250 polisle eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon
20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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