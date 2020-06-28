Son dakika haberi... 17 kişinin bindiği kamyonet şarampole uçtu Gelen son dakika haberlerine göre - 17 kişinin bindiği kamyonet şarampole uçtu Erzurum'da trafik kazası: 17 yaralı Erzurum'un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

- 17 kişinin bindiği kamyonet şarampole uçtu

Erzurum'da trafik kazası: 17 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza da 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Karlıca Yaylası karayolunda meydana geldi. Tekman ilçesinden Karlıca Yaylasına seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada küçük kamyonete 17 kişinin bindirilmesi ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA