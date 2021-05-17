Son dakika haber: - Yozgat'ta yerli F-16 savaş uçağı satılığa çıktı
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Son dakika haber: - Yozgat'ta yerli F-16 savaş uçağı satılığa çıktı

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - Yozgat'ta yerli F-16 savaş uçağı satılığa çıktı Evinin bahçesine F-16 savaş uçağı maketi yaptı, sorarlar artınca uçağı satışa çıkarttı Yozgat'ta 61 yaşındaki Ali Yaşar, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlardan etkilenerek köyüne yerli ve milli...

- Yozgat'ta yerli F-16 savaş uçağı satılığa çıktı

Evinin bahçesine F-16 savaş uçağı maketi yaptı, sorarlar artınca uçağı satışa çıkarttı

YOZGAT - Yozgat'ta 61 yaşındaki Ali Yaşar, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlardan etkilenerek köyüne yerli ve milli malzemeler kullanarak kendi imkanlarıyla F-16 savaş uçağı maketi yaptı.

Yozgat'ın Esenli Köyü'nden yaşayan 61 yaşındaki Ali Yaşar, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlardan etkilenerek uçak yapmaya karar verdi. Köyündeki atölyesinde 10 günde 1,5 buçuk metre uzunluğunda F-16 savaş uçağının maketini yapan Yaşar, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması zaferi anısına, maketi evinin bahçesinde sergilemeye başladı.

Gerçeğinden ayırt edilemeyen maket uçağın çok sayıda ziyaretçisi de bulunuyor.

Ülke genelinde son dönemlerde yerli ve milli uçakların, roketlerin, füzelerin ve askeri mühimmatların yapıldığını belirten Yaşar, kendi imkanları ile F-16 savaş uçağının maketini yaptığını söyledi.

Yaşar, "Bu F-16 uçağı için demir ve saç kullandım. Yapımı, planı, projesi tamamen bana ait. O günlerde Azerbaycan ile Ermenistan savaşıyordu ve erkek erkeğe bir savaş olmuyordu. Ermenistan kalleşçe Azeri kardeşlerimin üzerine roketle saldırırken Azerbaycan askerleri Ermenistan askerleri ile savaşıyordu. Canım sıkıldı ve parça malzemelerim vardı. F-16 model bir uçak yapıyım üzerine bombalar ile yükleyim, doldurayım ve git Ermenistan'ı bombala gel diyerek o amaçla yaptım. Ermenistan'ı bombaladık. Üzerinde 8 tane bomba var. Azerbaycan savaşı sırasında 10 gün içinde yaptım. Bundan sonrada B-52 bombardıman uçağı yapmayı düşünüyorum. Amerika, İsrail, Ermenistan bize kafa tutan ülkelere gidip kalbimle gönlümle bombalamak istiyorum" dedi.

F-16 savaş uçağının maketini gören vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini de anlatan Yaşar, "Görenler Ali Amca güzel olmuş satıyor musun diye soruyor. Maket olarak yaptım. Satarım deyip 5 bin TL'ye ilana koyduk. Şu günlerde de Aselsan tarafından ülkemizde yerli ve milli uçakları roketler, füzeler her türlü askeri mühimmatlar yapılıyor. İnşallah ben de onları göz önüne alarak bir Türk olarak içimdeki milliyetçi duygularla kendi imkanlarımla F-16 uçağımı yaptım" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: - Yozgat'ta yerli F-16 savaş uçağı satılığa çıktı
Son dakika haber: - Yozgat'ta yerli F-16 savaş uçağı satılığa çıktı
Son dakika haber: - Yozgat'ta yerli F-16 savaş uçağı satılığa çıktı
Son dakika haber: - Yozgat'ta yerli F-16 savaş uçağı satılığa çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

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