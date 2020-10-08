Son dakika haber... Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı'na Ermenistan...
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Son dakika haber... Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı'na Ermenistan...

08.10.2020 22:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:34
Son dakika haber... Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı'na Ermenistan...

Son dakika haberleri... Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'la ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma...

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in Dağlık Karabağ'la ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullanıyor. Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor." dedi.

Schiff'in başta Ermenistan-Azerbaycan çatışması konusunda Türkiye'yi eleştiren paylaşımı üzerine Büyükelçi Kılıç sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Schiff'in paylaşımını alıntılayarak açıklama yapan Kılıç, "İstihbarat Komitesi Başkanı olarak hakikati ve sahadaki gerçekleri bilmesi gereken Vekil Adam Schiff'ten bunları işine geldiği gibi çarpıtan yeni bir paylaşım. ABD halkı siyasi çarpıtmalardan ziyade gerçeği bilmeyi hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Ermenistan'ın son 4 ayda Azerbaycan'a karşı iki saldırı düzenlediğini hatırlatan Kılıç, "Azerbaycan 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan kendi topraklarında sadece kendini savunma hakkını kullanıyor. Azerbaycan başka bir ülkenin topraklarına saldırmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye dahil dünyanın hiçbir yeninde ABD askerlerini tehlikeye düşürmediğini kaydeden Kılıç, aksine Kore Savaş'ından bu yana Türk ve Amerikan kuvvetlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde omuz omuza savaştığını yazdı.

Kılıç, "Bununla birlikte, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı, Türkiye'de sivil ve asker 40 bin kişinin hayatına kastetmiş PKK terör örgütünün Suriye koluna ABD tarafından verilen destekten kaynaklı tehdidi görmezden gelmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin Schiff'in eleştirisine de yanıt Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın bile Türkiye'nin ABD'den Patriot talebi konusunda haksızlığa uğradığının kabul edildiğini, Ankara'nın elinde S-400 almaktan başka bir seçenek bırakılmadığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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