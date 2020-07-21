Son dakika haber! Ukrayna'da otobüste 13 yolcuyu rehin alan saldırgan operasyonla yakalandı
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Son dakika haber! Ukrayna'da otobüste 13 yolcuyu rehin alan saldırgan operasyonla yakalandı

Son dakika haberleri: Ukrayna'da otobüste 13 yolcuyu rehin alan saldırgan operasyonla yakalandıSonat KEREM KIEV, (DHA) - Ukrayna'nın Lutsk kentinde yolcu otobüsünde yaklaşık 10 saat boyunca 13 kişiyi rehin tutan silahlı saldırgan, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

21.07.2020 22:52 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:56

Ukrayna'da otobüste 13 yolcuyu rehin alan saldırgan operasyonla yakalandı

Sonat KEREM KIEV, (DHA) - Ukrayna'nın Lutsk kentinde yolcu otobüsünde yaklaşık 10 saat boyunca 13 kişiyi rehin tutan silahlı saldırgan, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, Ukrayna güvenlik güçleri saldırganı gözaltına alırken, rehinelerin tamamı kurtarıldı. Saldırganın operasyon sırasında polise ateşle karşılık verdiği belirtildi.

13 KİŞİYİ REHİN ALAN SALDIRGAN BAZI TALEPLERDE BULUNDU

Lutsk kentinde yolcu otobüsünde yolcu otobüsünde bulunan 13 kişiyi rehin alan Maksim Krivoş (44) adlı silahlı saldırgan, bazı taleplerde bulundu. Saldırgan yerel medyaya yaptığı açıklamada rehinelerden birinin yaralı olduğunu iddia etti. Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, 'Ukrayna'daki sistemden memnun olmadığını' belirterek, üst düzey devlet yetkililerinin, yargı mensuplarının ve ülkenin en varlıklı isimlerinin 'terörist olduklarını söyledikleri' görüntüleri internette paylaşmalarını talep etti. Saldırgan bu isteklerinin yanı sıra Zelenski'nin halka seslenerek, 'Earthlings' filminin herkes tarafından izlenmesi için çağrı yapması talebinde bulundu.

ZELENSKİ TALEBİ KABUL ETTİ, 3 REHİNE SERBEST KALDI

Silahlı saldırganın taleplerinden birinin Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edilmesinin ardından 3 rehine serbest bırakıldı. Zelenski, saldırganın talebi üzerine yayınladığı görüntülü mesajda, 2005 yapımı 'Earthlings' filmini herkes izlesin çağrısında bulundu. Zelenski ayrıca videonun yorum kısmına, saldırganın tüm taleplerinin ekran görüntüsünü de paylaştı. Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Anton Geraşçenko, bunun üzerine saldırganın yaşlı bir kişi ile hamile bir kadın ve bir çocuğun serbest bıraktığını duyurdu. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada da Teröristle uzun müzakerelerin sonunda 3 rehine serbest bırakıldı denildi.

REHİNE KRİZİ POLİSİ OPERASYONUYLA SONA ERDİ

Yaklaşık 10 saat süren rehine krizi, polisin düzenlediği operasyonla son buldu. Operasyon sırasında çatışma yaşandığı ancak saldırgan ve rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Arsen Avakov, kurtarılan rehinelerin hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Operasyonla yakalanan saldırgan ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika haber! Ukrayna'da otobüste 13 yolcuyu rehin alan saldırgan operasyonla yakalandı

Kaynak: DHA

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