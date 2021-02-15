Son dakika haber: TGB üyelerinden Gara'da 13 vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş Meydanı'nda ellerindeki döviz ve pankartlarla toplanan TGB üyeleri, "Kahrolsun PKK-HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Türk bayrağı taşıyan grup, şehit edilen vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

TGB İstanbul İl Başkanı Duygu Karabulut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre karşı verdiği mücadeleyle PKK'nın bitme noktasına geldiğini belirterek, "Türk gençliği olarak bizler 13 askerimizi kimlerin katlettiğini biliyoruz. Tüm Türk milleti adına 'kahrolsun PKK' ve 'kahrolsun HDP' diyoruz. HDP'nin belediyelerinden kendine eleman devşiren, maddi kaynak sağlayan PKK'nın elinde Eren Bülbül gibi gençlerimizin, Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz gibi öğretmenlerimizin, daha binlerce masum insanımızın kanı vardır." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından terör örgütünü lanetleyen çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen