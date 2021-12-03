Son dakika haber: TCDD Çankırı Makas Fabrikası "TS EN 13232 Uygunluk Belgesi" almaya hak kazandı

ÇANKIRI (AA) - TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü, nitelikleri ve çalışmalarıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "TS EN 13232 Demir Yolu Uygulamaları-Demir Yolları Standartlarına Uygunluk Belgesi"ni almaya hak kazandı.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, Çankırı Makas Fabrikası, Türkiye'nin demir yollarında makas ihtiyacını karşılayan önemli merkezlerinden biri ve yüzde 93 yerlilikle çalışmalarını sürdürüyor. Fabrika, TSE tarafından yapılan incelemeler sonucu, kalite yönetim sistemi, üretim yeterliliği, makine tezgah parkı ve kapasite açısından uygunluğu tespit edilerek "TS EN 13232 Uygunluk Belgesi" alma hakkını elde etti.

Belge, TSE tarafından Türkiye'de ilk defa TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğüne verildi. Fabrika ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine de sahip olma özelliği taşıyor.

"TSE Uygunluk Belgesi", TCDD Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle TSE Başkanı Adem Şahin tarafından TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş'a takdim edildi.

Akbaş, törende yaptığı konuşmada, fabrikanın demir yolu makas üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Personelimizin özverili çalışmaları sonucu TSE tarafından bu belgeyi almaya hak kazandık. Bir kamu kuruluşu olarak bu belgeyi almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri

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