Son dakika haber: Şırnaklılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla bekliyor

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanan bazı projelerin açılışını yapmak ve partisinin ilk kongresine katılmak üzere yarın Şırnak'a yapacağı ziyaret sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanan bazı projelerin açılışını yapmak ve partisinin ilk kongresine katılmak üzere yarın Şırnak'a yapacağı ziyaret sevinçle karşılandı.

Ziyaret öncesi AK Parti il kongresinin yapılacağı Şırnak Şehir Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı. Stattaki yeşil alana sosyal mesafeyi koruyacak şekilde sandalyeler yerleştirilirken stat Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla süslendi.

Kent Türkçe ve Kürtçe afişlerle donatıldı

Atatürk'ün ve Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük boy posterlerinin asıldığı alanda protokol için ayrı bölüm oluşturuldu. Türkçe ve Kürtçe pankartlar asılan statta delegelerin oy kullanacakları alanlar düzenlendi.

Partililer alana ateşleri ölçüldükten sonra 8 ayrı kapıdan giriş yapacak. Her ilçenin giriş saati ayrı olacak. Alandaki her bir sandalye arasında 1,5 metre mesafe bulunacak. 640 delegeye dezenfektan malzemeleri ve tek kullanımlık kalemler verilecek.

Hazırlıklara ilişkin konuşan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak adına hem önemli hem de anlamlı bir kongreye hazırlandıklarını belirtti.

İçinde bulunulan koşulların tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalık olduğuna işaret eden Erkan, şunları söyledi:

"Rabbim bütün ümmeti, bütün dünyayı muhafaza eylesin. Biz de pandemi koşullarına en üst düzeyde riayet ederek açık alanda sosyal mesafe kurallarına da en iyi şekilde uyarak bir kongre icra etmeyi planlıyoruz. Tabii AK Parti'nin kongreleri başka siyası partilerde olduğu gibi bir kaosun değil tam tersine bir tazelenmenin, kan değişiminin, demokratik manada daha da ilerlemenin, gelişmenin bir ön koşulu olarak yapılır. Bizler de halkımıza yakışır bir şekilde hem coşkulu hem de tedbirli bir kongreyi gerçekleştireceğiz. İnşallah kongreden sonra da uğruna hizmet etmekten onur duyduğumuz bu güzide insanlara en üst şekilde hizmet etmenin yollarını arayacağız."

"Şırnak Cumhurbaşkanının kendi evidir, kendi evine geliyor"

Şırnaklı Hacı Namdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak'a gelecek olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başımızın üstünde yeri var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz. Çünkü bize sahip çıkıyor, Şırnak'a sahip çıktı. Şırnak Cumhurbaşkanının kendi evidir, kendi evine geliyor. Çok memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanı zaten Şırnak'ın değil dünyanın lideridir. Gelişinden çok sevinçliyiz, çok heyecanlıyız, bekliyoruz, başımızın üstünde yeri var. Hem Türkçe hem Kürtçe onu selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüsniye Karal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak'a gelecek olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Onu çok seviyoruz. Gelecek olmasından dolayı sevinçliyiz. Onun çok emeği var Şırnak'a. Fakirlerin babasıdır. Şehrimize çok büyük hizmetler yaptı. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, çok mutluyuz. Ona Şırnak olarak evimizi, kapımızı, yüreğimizi açıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu