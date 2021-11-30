Son dakika haberleri! Şiddetli rüzgardan yürüyemeyen öğrencinin yardımına trafik polisi koştu - Haberler
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Son dakika haberleri! Şiddetli rüzgardan yürüyemeyen öğrencinin yardımına trafik polisi koştu

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'de bir ilköğretim okulu önünde görev yapan trafik polisi, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi okuluna kavuşturdu.

İzmir'de bir ilköğretim okulu önünde görev yapan trafik polisi, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi okuluna kavuşturdu.

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına sırasında Bayındır ilçesindeki Dörteylül İlköğretim Okulu önünde görev yapan trafik polisi bir öğrencinin şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandığını gördü.

Polis memuru minik öğrenciyi kucağına alarak önce yolun karşısına geçirdi daha sonra da okula güvenli şekilde girmesini sağladı.

Polis memurunun "yürekleri ısıtan bu davranışı" Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da "Beraber sevinir, beraber hüzünlenir, zorlukları beraber aşmayı biliriz" ifadeleriyle paylaşıldı.

Son dakika haberleri! Şiddetli rüzgardan yürüyemeyen öğrencinin yardımına trafik polisi koştu

Son dakika haberleri! Şiddetli rüzgardan yürüyemeyen öğrencinin yardımına trafik polisi koştu

Son dakika haberleri! Şiddetli rüzgardan yürüyemeyen öğrencinin yardımına trafik polisi koştu

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AA - Son Dakika Haberleri

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