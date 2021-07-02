Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
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Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre EDİRNE (İHA) – Edirne'de bir anda başlayan sağanak yağış sele dönüştü.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de bir anda başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Birçok ev, iş yeri ve dükkan sular altında kalırken, esnaflar malzemelerini kurtarmak için seferber oldu.

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sele dönüşürken, birçok evi, işyerini ve dükkanı su bastı. Esnaflar sel sularını aşarak malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. - EDİRNE

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Son dakika haberleri | Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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