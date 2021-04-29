Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı

Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Yıldırım Harekatı'nda, 1876 rakımlı Tepe Bölgesi'ne gerçekleştirilen güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından...

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe- Yıldırım Harekatı'nda, 1876 rakımlı Tepe Bölgesi'ne gerçekleştirilen güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin (22) cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1876 rakımlı Tepe Bölgesi'nde keşif, gözetleme ve arama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.Şehit Veteriner Uzman Onbaşı Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öz geçmişi okunan şehit Gökçe için daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehit askerin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Helikopterle Yüksekova'ya gönderilecek olan şehit Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, buradan uçakla memleketi Amasya'ya uğurlanacak.


Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son dakika gündem: Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Ruhsar Pekcan
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Şehit veteriner uzman onbaşı, törenle memleketine uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 10:21:52. #1.16#

title