Son dakika haber... Şehit Korgeneral Erbaş, darbeciler için 'Türk askeri katil olamaz, bu katiller asker olamaz' demişti
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Son dakika haber... Şehit Korgeneral Erbaş, darbeciler için 'Türk askeri katil olamaz, bu katiller asker olamaz' demişti

04.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:12
Son dakika haber... Şehit Korgeneral Erbaş, darbeciler için 'Türk askeri katil olamaz, bu katiller asker olamaz' demişti

Son dakika haberler: BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Adana Garnizon Komutanı ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı iken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar için düzenlenen cenaze töreninde DHA mikrofonunu eline alıp, "Türk askeri katil olamaz.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, Adana Garnizon Komutanı ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı iken FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olanlar için düzenlenen cenaze töreninde DHA mikrofonunu eline alıp, "Türk askeri katil olamaz. Bu katiller asker olamaz" diye tepki göstermişti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayıp, düşen helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Adana Garnizon Komutanı ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı görevinde bulunuyordu. Darbecilere karşı mücadelede dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile birlikte hareket eden Erbaş, darbe girişimi gecesinde şehit edilen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör ile uzman çavuş Halit Yaşar Mine için düzenlenen törende sarf ettiği sözlerle de her kesimden vatandaşın takdirini toplamıştı. Erbaş, şehit ailelerine yönelirken gazetecilere dönüp, "Katilin asker olmadığını yazın. Katil asker değil, bunu böyle bilin" demişti. Şehit yakınlarına sarılarak teselli eden Erbaş, başsağlığı dileklerini ilettikten sonra protokol bölümüne geçmiş, bu sırada DHA mikrofonunu eline alıp, "Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeri katil olamaz" diyerek tepkisini dile getirmişti.


Son dakika haber... Şehit Korgeneral Erbaş, darbeciler için 'Türk askeri katil olamaz, bu katiller asker olamaz' demişti
Son dakika haber... Şehit Korgeneral Erbaş, darbeciler için 'Türk askeri katil olamaz, bu katiller asker olamaz' demişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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