Son dakika haber! Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı
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Son dakika haber! Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

15.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:10
Son dakika haber! Sarıyer'de denize düşen kadın kurtarıldı

Son dakika haberler... Sarıyer'de denize düşen kadın, sahil güvenlik ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sarıyer'de denize düşen kadın, sahil güvenlik ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Arkadaşlarıyla Emirgan Sahili'ne gelen Sümeyye Özçelik, bir anda denize düştü.

Özçelik'in denize düştüğünü gören arkadaşı, Özçelik'in ardından suya atladı. Durumu gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, Özçelik'i kurtardı.

Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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