Son dakika haber: Sakarya'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haber: Sakarya'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Abdülkerim Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sakarya'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Dokurcun Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Abdurrahman G, Emine Ç, Şaziye Ç. ve Hasan Ç. bir süre sonra fenalaştı.

Zehirlenme belirtileri gösteren 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdülkerim Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Sakarya'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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