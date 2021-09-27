Son dakika haber: Sakarya'da yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Abdülkerim Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Dokurcun Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Abdurrahman G, Emine Ç, Şaziye Ç. ve Hasan Ç. bir süre sonra fenalaştı.
Zehirlenme belirtileri gösteren 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Abdülkerim Çalışkan - Son Dakika Haberleri