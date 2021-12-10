Son dakika haber | Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Belousov'dan "enflasyonda üçüncü dalga" uyarısı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Belousov'dan "enflasyonda üçüncü dalga" uyarısı

Son dakika haber | Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Belousov'dan
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, makroekonomik dengeleri bozduğunu belirterek, "Şu anda ikinci enflasyon dalgasından geçiyoruz, 2022'in ikinci yarısında da enflasyonda üçüncü dalga yaşanacak.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, makroekonomik dengeleri bozduğunu belirterek, "Şu anda ikinci enflasyon dalgasından geçiyoruz, 2022'in ikinci yarısında da enflasyonda üçüncü dalga yaşanacak." dedi.

Belousov, başkent Moskova'da düzenlenen "Made in Russia" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel bir sorun haline gelen enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmiş ülkelerde oldukça derin bir ikilem yaşandığına işaret eden Belousov, "Bir yanda eşi görülmemiş bir enflasyon yaşanıyor. Enflasyon Avrupa'da yüzde 4'e, ABD'de ise 6'nın üzerine çıktı. Öte yandan devasa bir borç yükü var. Şu anda sıkılaşan para politikası, borçların çökmesi için bir tetikleyici olabilir ve bu da bir borç krizine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Belousov, Kovid-19 salgınının küresel piyasalardaki dengelere zarar verdiğini belirterek, "Salgın, makroekonomik dengeleri bozdu ve dünya şu anda bu dengeyi tekrar yakalayabilmiş değil. Bunun kanıtı da enflasyon dalgaları. Şu anda ikinci enflasyon dalgasından geçiyoruz, 2022'in ikinci yarısında da üçüncü dalga enflasyon yaşanacak. Bu da yine gıda fiyatlarıyla bağlantılı olacak." dedi.

Rusya Merkez Bankası hedef enflasyonu yüzde 4 seviyesindeyken, ülkede yıllık enflasyon kasım sonu itibarıyla yüzde 8,4'e çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, enflasyonun ciddi bir sorun olduğunu ve yetkililerin önleyici tedbirler alması gerektiğini söylemişti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Ne Musk ne de Bezos! Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu siteyle en zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Ne Musk ne de Bezos! Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu siteyle en zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan işlem görüyor

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title