Son dakika haber | Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Belousov'dan "enflasyonda üçüncü dalga" uyarısı

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, makroekonomik dengeleri bozduğunu belirterek, "Şu anda ikinci enflasyon dalgasından geçiyoruz, 2022'in ikinci yarısında da enflasyonda üçüncü dalga yaşanacak." dedi.

Belousov, başkent Moskova'da düzenlenen "Made in Russia" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel bir sorun haline gelen enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelişmiş ülkelerde oldukça derin bir ikilem yaşandığına işaret eden Belousov, "Bir yanda eşi görülmemiş bir enflasyon yaşanıyor. Enflasyon Avrupa'da yüzde 4'e, ABD'de ise 6'nın üzerine çıktı. Öte yandan devasa bir borç yükü var. Şu anda sıkılaşan para politikası, borçların çökmesi için bir tetikleyici olabilir ve bu da bir borç krizine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Belousov, Kovid-19 salgınının küresel piyasalardaki dengelere zarar verdiğini belirterek, "Salgın, makroekonomik dengeleri bozdu ve dünya şu anda bu dengeyi tekrar yakalayabilmiş değil. Bunun kanıtı da enflasyon dalgaları. Şu anda ikinci enflasyon dalgasından geçiyoruz, 2022'in ikinci yarısında da üçüncü dalga enflasyon yaşanacak. Bu da yine gıda fiyatlarıyla bağlantılı olacak." dedi.

Rusya Merkez Bankası hedef enflasyonu yüzde 4 seviyesindeyken, ülkede yıllık enflasyon kasım sonu itibarıyla yüzde 8,4'e çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, enflasyonun ciddi bir sorun olduğunu ve yetkililerin önleyici tedbirler alması gerektiğini söylemişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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